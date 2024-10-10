В Британии назвали переговоры с Зеленским об ударах по России безрезультатными

Independent: встреча Зеленского и Стармера не поменяла позицию Лондона по ударам

Переговоры премьер-министра Великобритании Кира Стармера с президентом Украины Владимиром Зеленским о разрешении Киеву наносить удары британскими ракетами Storm Shadow вглубь территории России не дали результата. Об этом сообщает издание The Independent.

По словам представителя офиса британского премьера, позиция Лондона в данном вопросе не изменилась. Он подчеркнул, что политики согласились в том, что Киеву нужно обеспечить «наилучшее возможное положение» перед наступлением зимы.

«Представитель премьер-министра [Стармера] заявил, что позиция по ракетам Storm Shadow не изменилась, несмотря на встречу с Зеленским», — указано в сообщении.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал Владимиру Зеленскому продолжать оказывать Украине военную и дипломатическую помощь. По его словам, Париж готов в очередной раз подтвердить свою поддержку Киева и его «сопротивления».