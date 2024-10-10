В Чехии людям запретили хоронить близких в гробах

CNN Prima: в чешском Ждяр-над-Сазавоу власти запретили хоронить в гробах

Жители чешского города Ждяр-над-Сазавоу устроили протест против запрета властей хоронить людей в гробах. Об этом пишет CNN Prima News.

По данным телеканала, соответствующее решение было принято в связи с высоким уровнем грунтовых вод. По этой причине было введено новое правило, согласно которому в могилу можно ставить только урны с прахом.

Однако граждане оказались возмущены такими мерами, говорится в статье. Отмечается, что некоторые из них планируют эксгумировать тела родных и перенести их в другое место.

Ранее в Ленинградской области обнаружили 49 незахороненных тел. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.