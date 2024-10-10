В Европе заявили об отчаянном положении ВСУ в Курской области

Журналист Боуз: ВСУ теряют контроль над территориями в Курской области

Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области ухудшается. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

«Положение Украины в Курской области становится все более отчаянным», — написал европейский журналист. Он уточнил, что ВСУ теряют контроль над все большим числом территорий.

Он подчеркнул, что при этом потери украинской армии растут. Боуз также указал, что в Курской области было уничтожено большое количество техники, переданной Украине Западом.

Ранее журналист заявил, что украинцы чаще стали выражать недовольство президентом Владимиром Зеленским. Такой вывод он сделал, увидев плакат с президентом России Владимиром Путиным, наклеенный на здание украинского военкомата.

До этого Боуз назвал наступление ВСУ в Курской области провальным. Он добавил, что оно дорого обошлось украинской армии.