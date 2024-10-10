Депутат Госдумы Белик назвал роковым шагом вступление Украины в НАТО

Пункт «плана победы» Владимира Зеленского, который подразумевает вступление Украины в НАТО, станет роковым шагом для Киева. Об этом засявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, его цитирует РИА Новости.

Так парламентарий прокомментировал слова Зеленского, который назвал приглашение страны в НАТО первым пунктом своего «плана победы».

«Ключевой для Зеленского пункт его плана о вступлении Украины в НАТО в итоге станет роковым шагом к окончательному разрушению этой страны, на руинах которой Запад намерен вести свою игру», — счел парламентарий.

По его словам, западные страны постоянно занимаются манипуляциями на тему вступления Украины в НАТО. Тем самым они пытаются свести счета с Россией и используют для этого погруженную в хаос страну, уверен Белик.

Депутат уверен, что вступление Украины в НАТО будет означать прямое участие Североатлантического альянса в защите Украины. Требованиям России, подчеркнул он, соответствует внеблоковый статус соседствующей с ней страны.

Ранее глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что если Киев вступит в НАТО, то это может привести к исчезновению Украины как государства. В связи с этим Смирнов также увидел риск начала третьей мировой войны.