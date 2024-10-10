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22:49, 10 октября 2024Мир

В Госдуме оценили турне Зеленского по Европе

Лидер ЛДПР Слуцкий: блиц-турне Зеленского по Европе похоже на агонию
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press

Блиц-турне украинского президента Владимира Зеленского по Европе напоминает агонию из-за переноса саммита по Украине и встречи в Рамштайне. Соответствующую оценку в своем Telegram-канале дал глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Блиц-турне Зеленского по Европе с презентацией так называемого "плана победы" похоже на агонию на фоне отмены переноса второго "саммита мира" и встречи в Рамштайне», — написал он.

Слуцкий подчеркнул, что Зеленский хотел убедить лидеров европейских стран в необходимости принятия Украины в НАТО, разрешения на удары вглубь России и поставок большего количества оружия. По словам депутата, реализация этих планов приведет только к росту эскалации и конфликту мирового масштаба.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина не обсуждала с Западом прекращение огня в конфликте с Россией. По его словам, приостановка вооруженного противостояния в обмен на гарантии вступления в Европейский союз не стояла в повестке переговоров.

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      Артём Верейкин
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