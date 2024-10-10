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12:48, 10 октября 2024Россия

В Кремле рассказали о костюмах Путина

Песков заявил, что Путин носит одежду отечественного производства

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин носит одежду отечественного производства. О его костюмах рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Президент очень активно использует, естественно, и российскую продукцию», — заявил Песков.

По словам пресс-секретаря российского президента, за последние два года увеличился объем производства продукции отечественных дизайнеров.

Ранее во время видеоконференции, посвященной запуску новых промышленных объектов в регионах, Путин поинтересовался у губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, какого производства на нем костюм, отметив необходимость стремления к тому, чтобы «мы с удовольствием надевали и пользовались всем тем, что нас окружает, отечественного производства, и чтобы это было самого высокого качества».

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      Елена Торубарова
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