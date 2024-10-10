Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:11, 10 октября 2024Россия

В Кремле рассказали о влиянии магнитных бурь на их работу

Песков заявил, что магнитные бури не повлияли на работу в Кремле
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Магнитные бури не повлияли на работу в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Чувствуем себя хорошо, работаем, спасибо», — рассказал Песков в ответ на вопрос журналистов о влиянии на членов правительства и представителей администрации президента ощущаемых в Москве магнитных бурь.

Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев предупредил россиян о летящем к Земле огромном облаке плазмы. Он отметил, что при неблагоприятном сценарии уже сегодня, 10 октября, возможны магнитные бури высшего уровня G5, которые сравнимы по силе с рекордными событиями мая 2024 года.

Об обрушении на Землю сильнейших магнитных бурь также говорил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он оценивал скорость выброса плазмы в 1000 километров в секунду.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      Кадыров пригрозил кровной местью сенатору и депутатам. Он заявил, что на него готовили покушение. Что об этом известно?

      Премьер Польши раскритиковал президента за конфликт вокруг назначения послов

      В России возбудили дело против вторгшегося в Курскую область наемника из Грузии

      Причастных к расправе над россиянином из-за жилья поймали спустя 14 лет

      В России назвали приоритетную страну-посредника в переговорах с Украиной

      Кадыров рассказал о попытке заказать на него покушение

      Российский школьник принес оружие на учебу и случайно выстрелил в одноклассницу

      Один из создателей iPhone покинет Apple

      Миллер описал состояние энергорынка Европы без российского газа словом «плохо»

      В России подтвердили отсутствие проблем с транзитом нефти через Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше