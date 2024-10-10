В Кремле рассказали о влиянии магнитных бурь на их работу

Песков заявил, что магнитные бури не повлияли на работу в Кремле

Магнитные бури не повлияли на работу в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Чувствуем себя хорошо, работаем, спасибо», — рассказал Песков в ответ на вопрос журналистов о влиянии на членов правительства и представителей администрации президента ощущаемых в Москве магнитных бурь.

Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев предупредил россиян о летящем к Земле огромном облаке плазмы. Он отметил, что при неблагоприятном сценарии уже сегодня, 10 октября, возможны магнитные бури высшего уровня G5, которые сравнимы по силе с рекордными событиями мая 2024 года.

Об обрушении на Землю сильнейших магнитных бурь также говорил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он оценивал скорость выброса плазмы в 1000 километров в секунду.