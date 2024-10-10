В Курской области создали министерство восстановления приграничья после атак ВСУ

В Курской области создали министерство восстановления приграничья после вторжения и атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Создано новое Министерство восстановления и развития приграничья», — обозначил Смирнов.

Всего в регионе появятся три новых министерства. Так, отдельными органами власти станут министерство внутренней политики и комитет молодежной политики. Кроме того, комитет по труду и занятости населения, а также комитет по тарифам и ценам преобразованы в министерства.

Смирнов также объявил об изменении структуры областного правительства. В нее, в частности, войдут руководитель администрации региона, шесть заместителей губернатора и четыре заместителя председателя правительства.

Бои с украинскими войсками продолжаются в Курской области с 6 августа — с момента атаки на этот регион прошло более двух месяцев. С 10 сентября ведется масштабное контрнаступление армии России в приграничном регионе.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Москва заставит Украину заплатить за ущерб Курской области.

