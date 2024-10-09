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05:05, 9 октября 2024Мир

В России пообещали заставить Украину заплатить за ущерб Курской области

Мирошник: Россия заставит Украину заплатить за ущерб Курской области
Родион Мирошник

Родион Мирошник. Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Москва заставит Украину заплатить за ущерб Курской области. Об этом пишут «Известия».

По его словам, власти России намерены искать механизмы возмещения убытков, однако в настоящий момент многое решается на поле боя. Он заявил, что оценивают убытки в первую очередь регионы, которых затронули боевые действия.

«Все, что сейчас восстановлено или нет, обязательно считается и вносится в базу данных, в которой фиксируется, какой ущерб был нанесен экономике, хозяйству и непосредственно людям», — сказал он.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска продолжают контрнаступление в Курской области. В частности, подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение девяти бригадам Вооруженных сил Украины.

ЖЗЛ
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      Марина Совина
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