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12:10, 10 октября 2024Бывший СССР

В Латвии заявили о задержании служившего в Российской армии гражданина

Delfi: в Латвии задержали служившего в ВС России гражданина республики

Фото: Reuters

В Латвии задержан гражданин республики, служивший в Вооруженных силах (ВС) России. Об этом пишет издание Delfi.

Гражданина Латвии задержали якобы за незаконное пересечение государственной границы со стороны России. Он въехал в Шкильбенскую волость на востоке страны.

В отношении мужчины также возбудили уголовное дело из-за нарушения местного закона «О национальной безопасности». По нему запрещено гражданам Латвии проходить военную службу в ВС России.

Ранее в Латвии ужесточили правила продления вида на жительство (ВНЖ) для ряда россиян. Гражданам России начали приходить письма с требованием предоставить в миграционные органы сертификаты о владении латышским языком на уровне А2.

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      Сергей Болиев
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