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18:12, 10 октября 2024Бывший СССР

В Минобороны Украины анонсировали поставки британских самоходок

Глава Минобороны Украины Умеров анонсировал поставки британских САУ AS-90

Фото: Sgt Si Longworth RLC / Wikipedia

Министр обороны Украины Рустем Умеров анонсировал поставки британских самоходных артиллерийских установок (САУ) AS-90 для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил в Telegram.

«До конца года на фронте появится большее количество артиллерийских систем AS-90. Также есть хорошие новости относительно дальнобойного оружия и роботизированных систем», — рассказал глава Минобороны.

Он добавил, что Лондон также поставит Киеву все необходимые номенклатуры боеприпасов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон с визитом и показал детали «плана победы» премьер-министру Великобритании Киру Стармеру. Украинский лидер выразил уверенность, что документ создаст условия для справедливого завершения конфликта.

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      Глеб Палехов
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