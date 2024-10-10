В НАТО раскрыли отличный от США взгляд на конфликт на Украине

НАТО: конфликт на Украине может перерасти в глобальное противостояние

Североатлантический альянс рассматривает конфликт на Украине с точки зрения возможности его перерастания в глобальное противостояние. Об этом заявил заместитель начальника штаба по стратегическому планированию и политике командования НАТО по трансформации объединенных вооруженных сил альянса генерал-майор Космических сил США Девин Пеппер, сообщает ТАСС.

«В НАТО действительно по-другому смотрят на войну, нежели, скажем, в США (...). В НАТО мы думаем о конфликте на евразийском уровне», — сказал он.

Генерал отметил, что в контексте украинского конфликта альянс должен думать о том, что он может перерасти в «глобальную войну». По его словам, в НАТО все сводится к мышлению на уровне Евразии.

Пеппер подчеркнул, что альянс готовится к потенциальному прямому столкновению с Россией, поскольку она по-прежнему представляет для Североатлантического альянса «экзистенциальную угрозу».

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте анонсировал учения военной авиации по отработке применения тактического ядерного оружия Steadfast Noon. Он уточнил, что начало маневра запланировано на 14 октября.