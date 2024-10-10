Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:36, 10 октября 2024Мир

В НАТО раскрыли отличный от США взгляд на конфликт на Украине

НАТО: конфликт на Украине может перерасти в глобальное противостояние

Фото: John Ayre / U.S. Space Force / Wikimedia

Североатлантический альянс рассматривает конфликт на Украине с точки зрения возможности его перерастания в глобальное противостояние. Об этом заявил заместитель начальника штаба по стратегическому планированию и политике командования НАТО по трансформации объединенных вооруженных сил альянса генерал-майор Космических сил США Девин Пеппер, сообщает ТАСС.

«В НАТО действительно по-другому смотрят на войну, нежели, скажем, в США (...). В НАТО мы думаем о конфликте на евразийском уровне», — сказал он.

Генерал отметил, что в контексте украинского конфликта альянс должен думать о том, что он может перерасти в «глобальную войну». По его словам, в НАТО все сводится к мышлению на уровне Евразии.

Пеппер подчеркнул, что альянс готовится к потенциальному прямому столкновению с Россией, поскольку она по-прежнему представляет для Североатлантического альянса «экзистенциальную угрозу».

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте анонсировал учения военной авиации по отработке применения тактического ядерного оружия Steadfast Noon. Он уточнил, что начало маневра запланировано на 14 октября.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о начале штурма армией России нескольких населенных пунктов под Курском

      Кейт Миддлтон впервые поучаствовала в официальном мероприятии после окончания химиотерапии

      Польша захотела и дальше платить за украинский Starlink

      Рита Дакота показала внешность до и после пластики

      Зеленский опроверг обсуждения прекращения огня

      Алжир отстранил крупнейшего конкурента России из тендера на закупки пшеницы

      Узбекистан заключил контракт с талибами

      Назван способ избежать синдрома «сухого глаза»

      На Украине предрекли Зеленскому проблемы из-за «плана победы»

      В НАТО раскрыли отличный от США взгляд на конфликт на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше