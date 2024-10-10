В Пентагоне поставки оружия ВСУ назвали приоритетом США в конфликте на Украине

Пентагон: приоритетом США остаются поставки оружия Украине, а не дипломатия

Приоритетом США в конфликте на Украине по-прежнему остаются поставки оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ), а не дипломатия. Об этом заявил представитель Пентагона, сообщает РИА Новости.

«Мы считаем, что любое дипломатическое решение должно уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, и поддерживаем право Украины определить условия любого мирного урегулирования», — отметил он.

В американском военном ведомстве подчеркнули, что Вашингтон надеется на дипломатическое урегулирование украинского конфликта. Тем не менее США пока не видят «условий для плодотворных переговоров» с Россией, поэтому их приоритетом остается предоставление Украине необходимой военной помощи.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что отказ США снять ограничения на удары ВСУ вглубь российских территорий не меняет оценки Москвы роли Вашингтона в украинском конфликте. По его словам, политика американского правительства лежит в основе российско-украинского кризиса.