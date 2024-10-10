Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:04, 10 октября 2024Мир

В Пентагоне поставки оружия ВСУ назвали приоритетом США в конфликте на Украине

Пентагон: приоритетом США остаются поставки оружия Украине, а не дипломатия

Фото: Reuters

Приоритетом США в конфликте на Украине по-прежнему остаются поставки оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ), а не дипломатия. Об этом заявил представитель Пентагона, сообщает РИА Новости.

«Мы считаем, что любое дипломатическое решение должно уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, и поддерживаем право Украины определить условия любого мирного урегулирования», — отметил он.

В американском военном ведомстве подчеркнули, что Вашингтон надеется на дипломатическое урегулирование украинского конфликта. Тем не менее США пока не видят «условий для плодотворных переговоров» с Россией, поэтому их приоритетом остается предоставление Украине необходимой военной помощи.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что отказ США снять ограничения на удары ВСУ вглубь российских территорий не меняет оценки Москвы роли Вашингтона в украинском конфликте. По его словам, политика американского правительства лежит в основе российско-украинского кризиса.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Сербии подписал осуждающую Россию декларацию по Украине. О чем говорится в документе?

      «Яндекс Драйв» начал продажу авто в Москве и Петербурге

      У россиянина с семью детьми захотели отобрать квартиру

      Миллер назвал нового влиятельного игрока на газовом рынке Европы

      В Минобороны Украины анонсировали поставки британских самоходок

      Москвичам пообещали платить больше 200 тысяч рублей

      Главу отдела судебных приставов России взяли под стражу за взяточничество

      Стивен Сигал выразил готовность сражаться за Россию на СВО

      Пугачева скупала не представляющий художественной ценности антиквариат по завышенным ценам

      Уставший от переработок почтальон спрятал дома четыре тысячи писем и посылок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше