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13:35, 10 октября 2024Мир

МИД России заявил о неизменности оценки роли США в конфликте на Украине

Рябков: заявления США об ударах по России не меняют оценки их роли в конфликте

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Заявления Пентагона, что США не снимают ограничения на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российском территории, не меняют оценки Москвы роли Вашингтона в украинском конфликте. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

«Многократно говорилось, что политика Вашингтона с точки зрения потакания самым разрушительным и далекоидущим замыслам и фантазиям Киева, она, по большому счету, в основе того острейшего кризиса, чреватого высокими рисками и опасностью скатывания к всеохватывающему конфликту России с историческим Западом», — отметил дипломат.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что если западные страны дадут добро ВСУ на удары вглубь российской территории с помощью дальнобойных ракет, ответные меры Москвы уже будут действовать. По его словам, как только такое решение будет принято, схема, которую упомянул президент России Владимир Путин, будет уже находиться в действии.

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