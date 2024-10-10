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09:50, 10 октября 2024Экономика

В России предложили увеличить штрафы за один вид финансовых преступлений

Габуния: штрафы за манипулирование на фондовом рынке нужно повысить

Фото: Unsplash

Центробанк предложил повысить штрафы за манипулирование на фондовом рынке. О необходимости изменить систему наказаний за этот вид финансовых преступлений заявил заместитель председателя регулятора Филипп Габуния, его цитирует «Интерфакс».

По словам представителя ЦБ, действующая система наказания не отвечает духу времени. В случае нанесения ущерба до 3,75 миллиона рублей физлиц ждет штраф в три тысячи. При преодолении указанной планки наступает сразу уголовная ответственность.

«Явно с точки зрения применения — не самые эффективные меры, с одной стороны, где-то очень мягко, с другой, наоборот сразу очень жестко. Я уж молчу о том, что сам уголовный процесс тяжелый для всех сторон», — пояснил Габуния. В связи с этим ЦБ предлагает пересмотреть параметры ответственности и пороги, с которых она наступает. На первый план должна выйти экономическая составляющая: ответственность за разрушение рынка должна быть материальной, а штрафы — кратными нанесенному ущербу.

Под манипулированием понимаются такие действия, которые на короткий период существенно искажают стоимость актива, после чего организатор атаки получает прибыль. Недобросовестные участники торгов могут влиять на спрос, предложение и объем торгов за счет распространения недостоверной информации или сговора и совместных действий.

О необходимости усилить ответственность за подобные преступления ранее заявляла и глава регулятора Эльвира Набиуллина. Текущий размер штрафов за манипулирование фондовым рынком выглядит «катастрофически низким», его необходимо резко повысить, в рамках конференции «Российский фондовый рынок — 2024» заявила она. Сумму штрафа, уверена глава ЦБ, необходимо высчитывать в зависимости от нанесенного ущерба.

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