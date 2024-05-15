Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:22, 15 мая 2024Экономика

Набиуллина призвала резко повысить штрафы за манипулирование рынком

Глава ЦБ Набиуллина назвала слишком низкими штрафы за манипулирование рынком

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Текущий размер штрафов за манипулирование фондовым рынком выглядит «катастрофически низким», его необходимо резко повысить. Об этом на организованной Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР) конференции «Российский фондовый рынок — 2024» заявила председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

По ее словам, размер в 5-10 тысяч рублей — это «ни о чем». Сумму штрафа, уверена глава регулятора, необходимо высчитывать в зависимости от нанесенного ущерба.

Под манипулированием понимаются такие действия, которые на короткий период существенно искажают стоимость актива, после чего организатор атаки получает прибыль. Недобросовестные участники торгов могут влиять на спрос, предложение и объем торгов за счет распространения недостоверной информации или сговора и совместных действий.

На той же конференции Набиуллина раскритиковала идею Мосбиржи о возможности предоставить доступ к торгам частным лицам напрямую, без участия брокеров. Она отметила, что в мировой практике такого прецедента не встречается, поэтому площадка может столкнуться с неожиданными рисками и угрозами.

Брокеры ранее указывали, что из-за прямого доступа манипулировать рынком станет проще, а для выявления участников сговора и их наказания Мосбирже придется приложить гораздо больше усилий.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      В Словакии совершено покушение на премьер-министра. Он выступает против помощи Украине и критикует Запад

      Украина покинула соглашения стран СНГ о вооруженных и стратегических силах

      Министры обороны России и Белоруссии провели телефонные переговоры

      39-летняя Ольга Серябкина опубликовала видео в мини-юбке

      Путин подписал закон о запрете иноагентам участвовать в выборах

      Российского треш-блогера арестовали за оскорбления пенсионерок на видео

      Путин прокомментировал покушение на премьера Словакии

      В США рассказали о гонке танковой защиты в зоне СВО

      Российский футболист забил один из самых быстрых голов в истории

      Тушившие окурки о пятилетнего сына россияне попали под арест

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше