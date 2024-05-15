Набиуллина призвала резко повысить штрафы за манипулирование рынком

Глава ЦБ Набиуллина назвала слишком низкими штрафы за манипулирование рынком

Текущий размер штрафов за манипулирование фондовым рынком выглядит «катастрофически низким», его необходимо резко повысить. Об этом на организованной Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР) конференции «Российский фондовый рынок — 2024» заявила председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

По ее словам, размер в 5-10 тысяч рублей — это «ни о чем». Сумму штрафа, уверена глава регулятора, необходимо высчитывать в зависимости от нанесенного ущерба.

Под манипулированием понимаются такие действия, которые на короткий период существенно искажают стоимость актива, после чего организатор атаки получает прибыль. Недобросовестные участники торгов могут влиять на спрос, предложение и объем торгов за счет распространения недостоверной информации или сговора и совместных действий.

На той же конференции Набиуллина раскритиковала идею Мосбиржи о возможности предоставить доступ к торгам частным лицам напрямую, без участия брокеров. Она отметила, что в мировой практике такого прецедента не встречается, поэтому площадка может столкнуться с неожиданными рисками и угрозами.

Брокеры ранее указывали, что из-за прямого доступа манипулировать рынком станет проще, а для выявления участников сговора и их наказания Мосбирже придется приложить гораздо больше усилий.