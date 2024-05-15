Мосбиржа объяснила идею отказаться от брокеров

Глава Набсовета Мосбиржи Швецов объяснил отказ от брокеров спасением ликвидности

Идея допуска инвесторов на Мосбиржу напрямую, то есть отказ от брокеров в качестве посредников, позволит площадке спасти ликвидность, в противном случае ее разделят между собой несколько крупных игроков. Об этом на организованной Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР) конференции «Российский фондовый рынок — 2024» заявил глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов, передает Forbes.

Он объяснил, что крупные брокеры, по сути, строят внутренние биржи. А если Мосбиржа хочет сохранить конкурентную среду и удвоить капитализацию рынка, то уход ликвидности к нескольким игрокам этим задачам мешает. Таким образом, подчеркнул Швецов, площадке нужны такие же регуляторные возможности, как и у крупных игроков.

Против этого подхода выступила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, примеров такого решения в мировой практике нет, поэтому нельзя точно сказать, как повлияет устранение посредников на процессы. Глава регулятора предложила разбираться в ситуации вместе с участниками рынка, для этого ЦБ выпустит консультативный доклад.

Ранее Швецов уже выступал в поддержку прямого доступа инвесторов на биржу. По его мнению, такой шаг позволит защитить их от навязчивых предложений. Зампред ЦБ Владимир Чистюхин тогда охаректеризовал идею как чистейшую авантюру.

В марте стало известно, что Центробанк обсуждает с брокерами инициативу Мосбиржи, однако те выступают категорически против. По оценке участников рынка, площадка получит неустранимое конкурентное преимущество, что неизбежно приведет к монополизации, а значит, к снижению качества и росту стоимости услуг.

Эксперты также отмечали, что прямой доступ значительно усложнит выявление сговоров, а нарушителей будет гораздо больше, так как меры, применяемые в отношении брокеров, для частных лиц не сработают.