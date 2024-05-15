Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:00, 15 мая 2024Экономика

Мосбиржа объяснила идею отказаться от брокеров

Глава Набсовета Мосбиржи Швецов объяснил отказ от брокеров спасением ликвидности

Фото: Austin Distel / Unsplash

Идея допуска инвесторов на Мосбиржу напрямую, то есть отказ от брокеров в качестве посредников, позволит площадке спасти ликвидность, в противном случае ее разделят между собой несколько крупных игроков. Об этом на организованной Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР) конференции «Российский фондовый рынок — 2024» заявил глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов, передает Forbes.

Он объяснил, что крупные брокеры, по сути, строят внутренние биржи. А если Мосбиржа хочет сохранить конкурентную среду и удвоить капитализацию рынка, то уход ликвидности к нескольким игрокам этим задачам мешает. Таким образом, подчеркнул Швецов, площадке нужны такие же регуляторные возможности, как и у крупных игроков.

Против этого подхода выступила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, примеров такого решения в мировой практике нет, поэтому нельзя точно сказать, как повлияет устранение посредников на процессы. Глава регулятора предложила разбираться в ситуации вместе с участниками рынка, для этого ЦБ выпустит консультативный доклад.

Материалы по теме:
Экономика Китая стремительно растет. Но почему Пекин проигрывает США и Европе борьбу за триллионы долларов?
Экономика Китая стремительно растет.Но почему Пекин проигрывает США и Европе борьбу за триллионы долларов?
22 марта 2024
Что такое трейдинг и кто такие трейдеры? Как начать торговать на бирже
Что такое трейдинг и кто такие трейдеры?Как начать торговать на бирже
18 января 2024

Ранее Швецов уже выступал в поддержку прямого доступа инвесторов на биржу. По его мнению, такой шаг позволит защитить их от навязчивых предложений. Зампред ЦБ Владимир Чистюхин тогда охаректеризовал идею как чистейшую авантюру.

В марте стало известно, что Центробанк обсуждает с брокерами инициативу Мосбиржи, однако те выступают категорически против. По оценке участников рынка, площадка получит неустранимое конкурентное преимущество, что неизбежно приведет к монополизации, а значит, к снижению качества и росту стоимости услуг.

Эксперты также отмечали, что прямой доступ значительно усложнит выявление сговоров, а нарушителей будет гораздо больше, так как меры, применяемые в отношении брокеров, для частных лиц не сработают.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      В Словакии совершено покушение на премьер-министра. Он выступает против помощи Украине и критикует Запад

      Президент Сербии отреагировал на покушение на своего «большого друга» Фицо

      Женщина пересадила себе кал брата и стала страдать от его проблем

      В Липецке внедрили новую технологию переработки сырья

      ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Каменке-Днепровской

      Зеленский прокомментировал нападение на премьера Словакии

      Обманутые пенсионеры пожаловались на 17 лет скитаний по съемным квартирам

      Табло рухнуло на шоссе в Подмосковье и перекрыло движение

      Врач объяснила появление боли в суставах при перемене погоды

      Акции крупнейших банков Грузии рухнули

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше