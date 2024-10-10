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16:30, 10 октября 2024Россия

В российских школах начали изучать и петь песни SHAMAN

Школьники Читы заявили, что на уроках им приходится изучать и петь песни SHAMAN

Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Globallookpress.com

Школьникам из нескольких школ Читы, столицы Забайкальского края, приходится изучать и петь песни российского артиста Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN. Об этом они сообщили корреспонденту портала Chita.ru.

Дети заявили, что изучение песен SHAMAN происходит на уроках музыки. Какие именно песни Дронова начали петь читинские школьники, не уточняется.

Сообщение об изучении творчества артиста в школах города подтвердил пресс-секретарь комитета образования Читы Гэсэр Раднаев. «По основной образовательной программе на уроках музыки в 7 и 8 классах рассматриваются темы по изучению патриотической песни, куда включено и творчество певца Шамана», — сообщил чиновник.

Ранее SHAMAN заявил о программировании победы в специальной военной операции через песни. Также певец анонсировал свой тур, который, по его словам, должен приблизить победу России.

ЖЗЛ
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