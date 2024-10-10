В США призвали извлекать пользу из конфликта на Украине

Генерал-майор Пеппер: США должны изучать действия ВСУ и извлекать из них пользу

США должны изучать действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте и извлекать из этого пользу для себя. С соответствующим призывом в институте аэрокосмических исследований Митчелла выступил генерал-майор Космических сил США Девин Пеппер, передает РИА Новости.

«Украина использует космические возможности, кибервозможности, другие технологии иначе, чем это было когда-либо прежде, и нам нужно иметь возможность извлекать из этого уроки и интегрировать их в наши собственные операционные планы», — сказал военачальник.

По его словам, Вашингтон и страны НАТО уже для этой цели создали центр анализа в Польше, где эксперты будут подробно изучать действия украинской армии. Пеппер также отметил, что США и НАТО уже изучают опыт Киева в вопросе защиты от беспилотников.

Ранее Девин Пеппер сообщил, что страны НАТО внимательно изучают сотрудничество России и Китая и его последствия для альянса. «Они оказывают друг другу поддержку, и мы видим, что эти отношения развиваются», — подчеркнул военный.