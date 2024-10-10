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20:10, 10 октября 2024Мир

В НАТО заявили о пристальном изучении сотрудничества России и Китая

Генерал-майор США Пеппер: НАТО внимательно изучает сотрудничество России и Китая

Фото: Janine Schmitz / IMAGO / Globallookpress.com

Члены НАТО внимательно изучают сотрудничество России и Китая и его последствия для Североатлантического альянса. Об этом сообщил генерал-майор Космических сил США Девин Пеппер, его цитирует ТАСС.

«В последние месяцы это сотрудничество укрепилось до такой степени, что некоторые говорят, что они фактически находятся в альянсе», — констатировал офицер.

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По словам Пеппера, командование НАТО приступило к исследованию, объектом которого станут потенциальные последствия сотрудничества Москвы и Пекина для Запада. «Они оказывают друг другу поддержку, и мы видим, что эти отношения развиваются», — подчеркнул военный.

Ранее журнал The Foreign Policy назвал Китай решающим фактором, способствующим затягиванию конфликта на Украине, «благодаря так называемому безграничному партнерству и широкомасштабной поддержке оборонно-промышленной базы России».

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      Виктория Кондратьева
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