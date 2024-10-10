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11:06, 10 октября 2024Наука и техника

В США рассказали о «катастрофической неудаче» ВМС

В США рассказали о провальном проекте бомбардировщика A-12 ВМС США

Фото: Jay Biggerstaff / Reuters

Проект по созданию перспективного стелс-бомбардировщика A-12 Avenger II, который разрабатывали для Военно-морских сил (ВМС) США в 1980-х, оказался напрасной тратой средств. О «катастрофической неудаче» флота рассказали в публикации The National Interest.

Разработку самолета начали в 1980-е годы. ВМС хотели получить малозаметный палубный бомбардировщик для нанесения высокоточных ударов. Конструкцию A-12 неоднократно меняли, чтобы найти баланс между малозаметностью и возможностью взлетать с авианосца. Это привело к несоответствию ожидаемым характеристикам и перерасходу средств на проект, который оказался провальным.

«Также были проблемы с производительностью. Несмотря на секретность, окружавшую проект, из заинтересованных кругов поступали утечки и публичные сообщения о том, что A-12, возможно, оказался не таким, каким его представляли. Он не оправдал ожиданий, особенно в том, что касается его главной характеристики — скрытности», — пишет издание.

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Из-за недостатков самолета и перерасхода средств министр обороны США закрыл проект в 1991 году. К тому моменту стоимость одного Avenger II возросла до 165 миллионов. Отказ от A-12 позволил ВМС направить средства на разработку истребителя-бомбардировщика F/A-18 Super Hornet.

В июле F/A-18E/F ВМС США с новой ракетой класса «воздух-воздух» AIM-174B впервые заметили на борту авианосца «Карл Винсон». AIM-174B считается самой дальнобойной ракетой класса «воздух-воздух» за всю историю американского флота.

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      Даниил Иринин
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