В центре Курска нашли металлические обломки после взрывов над городом

В центре Курска нашли металлические обломки после срабатывания системы ПВО

В центре Курска нашли металлические обломки после раздавшихся над городом взрывов, предположительно, связанных со срабатыванием системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили очевидцы. Также они показали фото обломка, найденного в частом секторе.

Днем в четверг, 10 октября, местные жители услышали несколько взрывов в воздухе, сразу после которых сработала сирена оповещения о ракетной опасности. Сообщение о ракетной опасности появилось в Telegram-канале губернатора региона Алексея Смирнова в 14:08.

Спустя короткое время были хорошо слышны громкие звуки падающих на землю предметов, отметили жители Курска. После того как объявили отбой ракетной опасности, люди стали находить оплавленные деформированные металлические обломки.

Ранее, 3 октября, сообщалось, что обломки сбитых целей упали на нескольких улицах в Железнодорожном округе Курска. По данным администрации города, каких-либо повреждений тогда обнаружено не было.