Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:01, 10 октября 2024Интернет и СМИ

Врач развеял популярный миф о сжигании жира

Врач Агапкин опроверг мнение, что употребление грейпфрута помогает сжечь жир

Фото: PxHere

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин развеял популярный миф о сжигании жира. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» он опроверг мнение, что употребление грейпфрута помогает похудеть. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи на вопрос о том, действительно ли мякоть грейпфрута обладает жиросжигающим свойством, ответила утвердительно. Врач опроверг предположение девушки. «На самом деле — нет, хотя вещества, обладающие таким свойством присутствуют в кожуре грейпфрута », — объяснил Агапкин.

Ранее врач общей практики Александр Мясников назвал опасным популярный способ похудения. Доктор рассказал, что интервальное голодание провоцирует образование камней в желчном пузыре.

До этого терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман назвали употребление обезжиренных продуктов распространенной ошибкой при похудении.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      В Адыгее из-за возгорания после атаки дронов ВСУ решили эвакуировать жителей

      Черноморские вертолеты оснастили пулеметами с тепловизорами

      Эскалацию на Ближнем Востоке назвали выгодной Трампу

      Россиянка прокомментировала цены на яйца в Лондоне фразой «я в полном ****»

      Столтенберг исключил отказ НАТО принимать новых членов

      В российской колонии 11 заключенных вступили в АУЕ и снова попали под суд

      Густой смог накрыл два российских города

      Бойцы из элитных подразделений ВСУ сдались в плен российским военным

      Стало известно об уничтожении ВСУ желающих сдаться в плен украинских военных

      В России заявили о критической нехватке кладбищ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше