Врач развеял популярный миф о сжигании жира

Врач Агапкин опроверг мнение, что употребление грейпфрута помогает сжечь жир

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин развеял популярный миф о сжигании жира. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» он опроверг мнение, что употребление грейпфрута помогает похудеть. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи на вопрос о том, действительно ли мякоть грейпфрута обладает жиросжигающим свойством, ответила утвердительно. Врач опроверг предположение девушки. «На самом деле — нет, хотя вещества, обладающие таким свойством присутствуют в кожуре грейпфрута », — объяснил Агапкин.

Ранее врач общей практики Александр Мясников назвал опасным популярный способ похудения. Доктор рассказал, что интервальное голодание провоцирует образование камней в желчном пузыре.

До этого терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман назвали употребление обезжиренных продуктов распространенной ошибкой при похудении.