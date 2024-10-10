В Харькове прогремел взрыв

Взрыв прогремел в Харькове днем 10 октября. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Сообщение о взрыве появилось в 15:18 10 октября. «Предположительно, взрыв прогремел за пределами города», — уточняется в сообщении.

Факт взрыва подтвердил глава украинской Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в своем Telegram-канале. По предварительной информации, Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар с помощью корректируемых авиационных боеприпасов (КАБ).

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о повреждении объекта инфраструктуры. По его словам, инфраструктура получила повреждения в результате ракетного удара ВС России вечером 9 октября.