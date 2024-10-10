Южная Осетия закроет границу из-за выборов в Грузии

Южная Осетия закроет свою границу с Грузией из-за проведения там выборов в парламент. Об этом сообщили в Совете безопасности республики под председательством президента Алана Гаглоева.

«В целях обеспечения безопасности населения Южной Осетии, исключая возможные провокации со стороны прозападных и националистических радикальных сил Грузии, принято решение приостановить в октябре работу мест пересечения государственной границы», — заявили в ведомстве.

Срок закрытия границы с Грузией в Совете безопасности Южной Осетии не уточнили. Участок границы Южной Осетии с Россией продолжает осуществлять пропуск граждан.

7 октября на соседнем контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» между Россией и Грузией временно закрыли движение из-за ремонта кабеля на грузинской стороне.