Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:51, 10 октября 2024Бывший СССР

Южная Осетия закроет границу

Южная Осетия закроет границу из-за выборов в Грузии

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Южная Осетия закроет свою границу с Грузией из-за проведения там выборов в парламент. Об этом сообщили в Совете безопасности республики под председательством президента Алана Гаглоева.

«В целях обеспечения безопасности населения Южной Осетии, исключая возможные провокации со стороны прозападных и националистических радикальных сил Грузии, принято решение приостановить в октябре работу мест пересечения государственной границы», — заявили в ведомстве.

Срок закрытия границы с Грузией в Совете безопасности Южной Осетии не уточнили. Участок границы Южной Осетии с Россией продолжает осуществлять пропуск граждан.

7 октября на соседнем контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» между Россией и Грузией временно закрыли движение из-за ремонта кабеля на грузинской стороне.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Сергей Болиев
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Сербии подписал осуждающую Россию декларацию по Украине. О чем говорится в документе?

      «Яндекс Драйв» начал продажу авто в Москве и Петербурге

      У россиянина с семью детьми захотели отобрать квартиру

      Миллер назвал нового влиятельного игрока на газовом рынке Европы

      В Минобороны Украины анонсировали поставки британских самоходок

      Москвичам пообещали платить больше 200 тысяч рублей

      Главу отдела судебных приставов России взяли под стражу за взяточничество

      Стивен Сигал выразил готовность сражаться за Россию на СВО

      Пугачева скупала не представляющий художественной ценности антиквариат по завышенным ценам

      Уставший от переработок почтальон спрятал дома четыре тысячи писем и посылок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше