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15:13, 10 октября 2024Экономика

Жители российского города пожаловались на текущий по улице кипяток и плесень

Жители Химок пожаловались на текущий по улице кипяток после включения отопления

Кадр: Telegram-канал «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия»

Жители подмосковных Химок пожаловались на то, что после включения отопления по улице потек кипяток, а в квартирах, расположенных на первом этаже одного из домов, образовалась плесень. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия».

Речь идет о здании, расположенном на Юбилейном проспекте. Из-за того, что между 14 и 16 домами прорвало трубу с горячей водой, подвал затопило, а кипяток полился по двору. По словам жильцов, на первых этажах стала появляться плесень. Между тем обращение в аварийную службу, добавили они, никаких результатов не дало.

Ранее в октябре жители одного из домов в Красноярске пожаловались на сырость, плесень и невыносимый запах в квартирах из-за нечистот, которые разливаются в подвале уже не первый год.

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      Полина Кислицына
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