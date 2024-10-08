Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:20, 8 октября 2024Экономика

Жители российского города пожаловались на реки нечистот и крыс в 70-летнем доме

Жители Красноярска пожаловались на реки нечистот, крыс и сырость в доме

Фото: Unsplash

Жители 70-летнего дома в Красноярске пожаловались на реки нечистот, которые текут уже не первый год, а также крыс и сырость в квартирах. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание Newslab.

Речь идет о доме, расположенном по адресу улица Глинки, 18. Из-за гнилых дырявых труб в подвале на протяжении трех лет его, а также несколько квартир топит фекальными водами. Жильцы отмечают, что нечистоты фонтаном хлещут из унитаза, а также попадают на улицу, и поэтому им нечем дышать даже с открытыми окнами. Расчищать затопленные квартиры друг другу помогают соседи, они же моют в подъезде полы и подметают двор, так как уборщика или дворника нет. Помимо этого, красноярцы пожаловались на плесень на стенах, сырость и крыс, бегающих по коридорам. Проблемы в доме привели к заболеваниям у детей и взрослых — хроническим кашлю и насморку.

Жильцы рассказали, что многократно обращались в управляющую компанию, однако на их заявки уже никто не реагирует. «Я слезно просила управляющую компанию помочь, неоднократно плакала. Жить неохота, когда такое случается», — призналась женщина по имени Елена.

Материалы по теме:
В российском городе в многоэтажке прорвался коммунальный водопад
В российском городе в многоэтажке прорвался коммунальный водопад
3 октября 2024
У жителей российского города из кранов полилась кола
У жителей российского города из кранов полилась кола
7 октября 2024

После жалобы в региональное отделение Народного фронта состоялась встреча с главой управляющей компании, специалистами стройнадзора и прокуратуры. На ней руководитель управляющей организации заявила, что о большой дыре в трубе они узнали недавно, а проблемы с канализацией «достались в наследство» от обанкротившейся УК. «Мы почистим колодцы, прочистим выход. Люди неаккуратно пользуются канализацией, там есть влажные салфетки, отходы пищи. Мы пытались проводить профилактические беседы, но это бесполезно. Жители попросили нас полностью поменять канализацию. Это запланировано на капитальный ремонт в 2037 году. Я предложила провести экспертизу, подать документы в министерство строительство о переносе сроков», — заключила женщина. При этом деньги на проведение соответствующей экспертизы жителям нужно будет собрать самостоятельно.

В стройнадзоре отметили, что существует еще один вариант решить проблему — обратиться в администрацию района для введения режима ЧС. В этом случае есть вероятность, что при наличии средств дом отремонтируют из городского бюджета.

Накануне стало известно, что в Североморске квартиру в одной из многоэтажек полностью залило фекалиями из-за прорыва канализации.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Южная Корея допустила отправку военных КНДР на Украину для поддержки России. Путин называл это чушью

      Появились подробности о телах сорвавшихся с горы в Непале россиянах

      ФСБ задержала россиянина за финансирование ВСУ через банк Украины

      Премьер нового члена БРИКС приедет на саммит в Казани

      Москвичей предупредили о ливнях

      В Латвии облили краской памятник Барклаю-де-Толли

      Лерчек и ее бывший муж обжаловали домашний арест

      Несколько часов насиловавшего девочку россиянина отправили на принудительное лечение

      Эвакуировавшиеся сотрудники Суджанской больницы остались без зарплат после вторжения ВСУ

      Боец СВО стал отцом после смерти

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше