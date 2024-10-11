Два сотрудника МЧС пострадали из-за атаки беспилотника

МЧС: 2 пожарных пострадали после атаки беспилотника в ДНР, их госпитализировали

Двое спасателей пострадали в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) во время тушения пожара в Горловке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России в Telegram.

Дрон атаковал, когда пожарные тушили сухостой, огонь грозил перекинуться на жилые дома. Как только спасатели вернулись в подразделение, двое из них почувствовали недомогание и их госпитализировали.

«Сейчас их жизни ничего не угрожает», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о двух обстрелах города Шебекино, в результате которых пострадали девять мирных жителей. Их доставили в больницу с различными осколочными ранениями.