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21:15, 11 октября 2024Силовые структуры

Два сотрудника МЧС пострадали из-за атаки беспилотника

МЧС: 2 пожарных пострадали после атаки беспилотника в ДНР, их госпитализировали

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Двое спасателей пострадали в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) во время тушения пожара в Горловке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России в Telegram.

Дрон атаковал, когда пожарные тушили сухостой, огонь грозил перекинуться на жилые дома. Как только спасатели вернулись в подразделение, двое из них почувствовали недомогание и их госпитализировали.

«Сейчас их жизни ничего не угрожает», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о двух обстрелах города Шебекино, в результате которых пострадали девять мирных жителей. Их доставили в больницу с различными осколочными ранениями.

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      Александра Синицына
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