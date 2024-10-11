При обстрелах российского города пострадали девять мирных жителей

Губернатор Гладков заявил о девяти пострадавших при обстрелах города Шебекино

При двух обстрелах города Шебекино пострадали девять мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате двух обстрелов ранены девять мирных жителей. Всех пострадавших с различными осколочными ранениями бригады СМП и бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ», — написал чиновник.

Предварительно, в Шебекино в трех многоквартирных домах и двух частных домовладениях оказались выбиты окна и посечены фасады. При втором обстреле загорелись хозпостройки, на данный момент пожар ликвидируют.

Накануне глава области заявил, что при обстреле города Шебекино в Белгородской области ранения получили взрослый мужчина и 17-летняя девушка. В частности, у подростка зафиксировали минно-взрывную травму, сотрясение головного мозга и баротравму.