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20:42, 11 октября 2024Россия

При обстрелах российского города пострадали девять мирных жителей

Губернатор Гладков заявил о девяти пострадавших при обстрелах города Шебекино

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

При двух обстрелах города Шебекино пострадали девять мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате двух обстрелов ранены девять мирных жителей. Всех пострадавших с различными осколочными ранениями бригады СМП и бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ», — написал чиновник.

Предварительно, в Шебекино в трех многоквартирных домах и двух частных домовладениях оказались выбиты окна и посечены фасады. При втором обстреле загорелись хозпостройки, на данный момент пожар ликвидируют.

Накануне глава области заявил, что при обстреле города Шебекино в Белгородской области ранения получили взрослый мужчина и 17-летняя девушка. В частности, у подростка зафиксировали минно-взрывную травму, сотрясение головного мозга и баротравму.

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