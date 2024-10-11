Троих членов банды Басаева задержали по делу о нападении на псковских десантников

В трех регионах России поймали троих членов банды Басаева

В трех регионах России силовики задержали еще троих членов банд под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба по делу о нападении на псковских десантников, совершенном в 2000 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО).

По данным правоохранителей, задержанные — Адам Магамадов, Самаил Батаев и Рустам Чагилов (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Их поймали в Дагестане, Карачаево-Черкессии и в Волгоградской области. В ближайшее время им будут предъявлены обвинения по статьям 279 УК РФ («Вооруженный мятеж»), по части 2 статьи 209 УК РФ («Участие в банде»), по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»). Все трое заключены под стражу. Сейчас следователи проверяют роль подозреваемых в нападении.

По данным следствия, нападение на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск произошло 29 февраля 2000 года в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республике. Жертвами нападения стали 84 военнослужащих, еще четыре человека получили ранения различной степени тяжести. Отмечается, что ранее установлена причастность 44 злоумышленников, из них 29 человек осуждены за участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих и приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе к пожизненному. Пять членов банды объявлены в розыск. Сейчас продолжается уголовное преследование еще одного фигуранта. Кроме того, уголовные дела в отношении семи человек находится на рассмотрении в судах.

Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Алавди Батыкаева (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), члена банд Басаева и Хаттаба, к 16 годам колонии строгого режима за нападение на российских военных в 2000 году.