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21:02, 11 октября 2024Экономика

«Это будут разочарованные в жизни люди». Зумеры не хотят работать и ходят на собеседования с родителями. Что с ними?

NYP: люди из поколения Z не могут общаться с работодателем без родителей

Фото: Halfpoint Images / Getty Images

Люди из поколения Z не ищут работу и не пытаются получить квалификацию. Заявки, которые получает потенциальный работодатель, зачастую исходят не от самого соискателя, а от его родителей. Молодежь же не хочет искать работу. Более того, когда дело доходит до собеседований, то очень часто претендент приводит с собой мать или отца. Кстати, часто именно из-за давления последних человек из поколения Z вообще начинает попытки трудоустройства.

Зумерам оказалось тяжело работать в стандартном графике

По словам некоторых работодателей, идея нанять, например, молодого сантехника в новых условиях оказывается несбыточной мечтой. Ситуация усложняется еще и из-за того, что с так называемыми зумерами оказывается очень сложно работать. Опрос, проведенный Intelligent, показал, что 39 процентов работодателей избегают нанимать недавних выпускников колледжей. Оказывается, что они производят впечатление высокомерных, легко обижающихся, ленивых и неподготовленных к работе людей. Представители некоторых компаний констатируют, что зумеры «рассыпались» даже под небольшим давлением.

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«Приходится ходить вокруг них на цыпочках, проявляя при этом особую деликатность, чтобы не обидеть их, не расстроить или не зайти слишком далеко», — заявил предприниматель Джессен Джеймс.

Такое явление распространено на американском рынке труда

Комментируя эту ситуацию, заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, профессор Андрей Колганов рассказал «Ленте.ру», что, во-первых, данное явление в большей степени относится к американскому рынку труда, нежели к поколению Z во всем мире. Это связано с общим ростом благосостояния населения, что позволяет новому поколению на рынке труда иметь определенную подушку безопасности и предъявлять более высокие претензии к качеству рабочего места.

Фото: Natalia Lebedinskaia / Getty Images

Во-вторых, американский рынок труда в настоящее время характеризуется достаточно низким уровнем безработицы. И это позволяет соискателям чувствовать себя более уверенно. Этот рынок более благоприятен для работника, чем в прошлые периоды. В-третьих, психологический момент. Поколение зумеров в большей степени проникнуто индивидуализмом. Поэтому оно предъявляет повышенные претензии. И в случае каких-то затруднений на работе зумеры очень легко увольняются.

Не надо забывать, что работодатель привык к тому, что он царь и бог на рабочем месте. И поведение тех, кто с этим не согласен, его шокирует

Андрей Колгановзаведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, профессор

Колганов полагает, что с зумерами в итоге произойдет то же самое, что случилось с поколением шестидесятых. «Это ведь были бунтари, ниспровергавшие авторитеты. Хиппи, контркультура и прочее. Потом они превратились в поколение яппи. То есть успешных молодых людей. Они перебесились и стали делать карьеру. Их протест ни к чему реальному не привел. А жить как-то надо. Они стали приспосабливаться и приспособились», — считает экономист.

Фото: Maskot / Getty Images

Он также согласился с тем, что наблюдаемый сегодня инфантилизм зумеров может обернуться их очень жестоким цинизмом в будущем. Контраст между поколением Z сейчас и этим же поколением через 10-15 лет окажется очень резким. Это будут сильно разочарованные в жизни люди, которые при этом крепко держатся за свое положение. Они будут энергично работать локтями, будучи уверенными в том, что весь мир их обидел, и поэтому они могут делать с этим миром все, что угодно.

Зумеров назвали инфантильными

В свою очередь, ведущий научный сотрудник кафедры психологии личности, психологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Ениколопов констатировал, что одна из причин такого поведения зумеров — это общая для развитых стран тенденция — инфантилизация. Не случайно подростковый возраст продлили до 25 лет.

«Более того, у молодых людей сейчас сформировалось болезненное отношение к нарушению личностных границ. Поэтому замечание по работе воспринимается как наезд на личностные границы. Иными словами, они путают, где эти границы — важная и серьезная вещь, а где право начальника быть недовольным выполненной работой. Отчасти это связано с их нарциссическим образом жизни и времяпрепровождением», — сказал психолог.

Ениколопов полагает, что по мере развития ситуации работодатели будут вынуждены все чаще и все в больших масштабах трудоустраивать людей «со стороны». То есть тех, кто готов работать.

Фото: Olga Pankova / Getty Images

«Возникает образ мигранта как человека, который работает. Он может оказаться на любом производстве, в тяжелой промышленности, в науке и где угодно. Потому что "свои" будут в это время бить баклуши. А когда начнут помирать с голоду, то пойдут на стройку или в курьеры», — подытожил психолог.

Ранее опрос, проведенный Deloitte, показал, что в ближайшие два года сменить работу планируют около 40 процентов зумеров. При этом у большинства из них еще нет семей и финансовых обязательств. Многие проживают вместе с родителями.

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      Кирилл Луцюк
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