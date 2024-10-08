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15:39, 8 октября 2024Экономика

Зумеры начали приходить на собеседования с родителями

NYP: люди из поколения Z не могут общаться с работодателем без родителей

Фото: Shutterstock / Fotodom

Представители поколения Z все чаще приходят на собеседования с родителями, чтобы те помогли им устроиться на работу. Как сообщает New York Post, такие соискатели в целом не особенно хотят работать. Иногда родители зумеров вынуждены сами звонить потенциальным работодателям.

Предубеждение есть и у самих компаний. Как показали результаты недавнего опроса, проведенного Intelligent, 39 процентов работодателей избегают нанимать недавних выпускников колледжей.

Как объясняла карьерный консультант Галина Бобкова, представители поколения зумеров прямо со старта карьеры хотят зарабатывать на уровне начальников отделов, при этом соблюдая баланс личного и рабочего и не перерабатывая.

По ее словам, для зумеров не очевидна связь между усердной учебой и дальнейшей успешностью, поскольку они видят, как их ровесники стали известными блогерами и заработали большие деньги, не поднимаясь ступенька за ступенькой по социальной лестнице.

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      Платон Щукин
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