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20:36, 11 октября 2024Силовые структуры

В Дагестане фальшивомонетчиков обвинили в создании преступного сообщества

МВД возбудило новое дело об ОПС из-за фальшивых 10 млн рублей в Дагестане

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следователь МВД возбудил новое уголовное дело об организованном преступном сообществе (ОПС) против фальшивомонетчиков из Дагестана, которые сбыли почти 10 миллионов поддельных рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

По данным следствия, 57-летний житель республики в июне 2022 года создал межрегиональное преступное сообщество из двух функционально обособленных структурных подразделений, которые действовали на территории нескольких регионов Северного Кавказа. Они занимались изготовлением и сбытом фальшивых купюр валюты и российских рублей.

На территории Дагестана, Ингушетии, Ставрополья и Ростовской области фальшивомонетчики реализовали почти две тысячи поддельных банкнот номиналом 5000 рублей.

Весной 2023 года силовики задержали 11 участников ОПС. Они арестованы. Подпольная типография была оборудована в доме жителя Левашинского района Дагестана. Оттуда изъяты печатный станок и клише для изготовления фальшивых купюр, краска, бумага и компоненты для имитации средств защиты денежных знаков. Тогда было возбуждено дело о фальшивомонетничестве.

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      Любовь Ширижик
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