The Sun: рэпер Канье Уэст нанял частного детектива для слежки за Бьянкой Цензори

Американский рэпер Канье Уэст нанял частного детектива для слежки за своей женой, дизайнером Бьянкой Цензори. Об этом пишет The Sun.

Согласно судебным документам, которые оказались в распоряжении журналистов, некий Джон Доу подал иск против музыканта. Он утверждает, что работал на знаменитость в качестве детектива и следил за Цензори и семьей Кардашьян-Дженнер. По его словам, Уэст так и не заплатил ему за работу, проделанную в течение нескольких месяцев, что причинило ему эмоциональный стресс.

«Особенно примечательной задачей Уэста было нанять частного детектива, чтобы он следил за его женой Бьянкой Цензори, когда она одна уезжала, чтобы навестить семью в Австралии. Уэст также поручил Джон Доу расследование в отношении семьи Кардашьян и ее предполагаемых связей с преступными организациями, включая предполагаемую торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации», — говорится в документах.

Ранее сообщалось, что анонимный инсайдер раскрыл отношение Бьянки Цензори к своему мужу Канье Уэсту на фоне слухов о разводе.