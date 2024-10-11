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16:26, 11 октября 2024Культура

Мать рэпера P.Diddy подверглась нападкам со стороны толпы

Daily Mail: мать рэпера P.Diddy Дженис Смоллс Комбс подверглась нападкам толпы
Джанис Комбс

Джанис Комбс. Фото: Erin Siegal / Reuters

Мать американского рэпера и продюсера Шона Комбса (псевдоним — P.Diddy) подверглась нападкам толпы во время слушания по делу артиста. Об этом сообщает Daily Mail.

«Дженис, твой сын — хищник», — крикнул один из присутствующих в адрес Дженис Смоллс Комбс. «Твой сын — хищник, и он заслуживает того, чтобы его посадили в тюрьму», — скандировали другие.

17-летние дочери рэпера держались за руки, когда заходили в зал слушания за несколько минут до его начала. Девушки промолчали, когда их спросили, есть ли у них «какие-либо комментарии» по поводу суда над их отцом. Уточняется, что в адрес детей музыканта звучали слова поддержи.

Ранее адвокат P.Diddy Марк Агнифило раскрыл самую тяжелую для артиста часть тюремной жизни.

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      Варвара Кошечкина
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