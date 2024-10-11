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11:20, 11 октября 2024Силовые структуры

Место нападения на помощника российского депутата попало на видео

СК показал на видео место нападения на помощника депутата Госдумы Алихаджиева

Место нападения в Подмосковье на Шерипа Алихаджиева, помощника депутата Госдумы и бывшего генерала Владимира Шаманова, попало на видео. Запись «Ленте.ру» предоставили в ГСУ СК России по Московской области.

На кадрах видно, как сотрудники Следственного комитета России осматривают место происшествия и находят пулю. Также показаны последствия от выстрелов.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения. По данным следствия, 10 октября в деревне Лапино неизвестный с веранды минимум четыре раза выстрелил в хозяина дома. Мужчина получил два ранения и был госпитализирован.

На Алихаджиева уже совершалось покушение — в 2002 году в его кабинете в Чечне силовики нашли взрывное устройство.

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      Илона Палей
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