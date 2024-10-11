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14:03, 11 октября 2024Бывший СССР

Полковник назвал следующую возможную крупную цель ВС РФ после Угледара

Полковник Баранец: взятие Угледара откроет ВС РФ путь в Покровск
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Anton Shynkarenko / Reuters

Следущей крупной целью российской армии после взятия Угледара станет Покровск, предположил полковник в отставке Виктор Баранец. Следующую крупную цель Вооруженных сил (ВС) РФ специалист назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Они лишились одного из важнейших и мощнейших укрепрайонов, на котором замыкалось все. Мы отрубили логистику, прикрыли дорогу на Крым. (...) Сейчас мы, похоже, направимся в Покровск. Мы получили стратегическую инициативу на этом направлении, что может привести к обрушению фронта», — рассказал он.

Я думаю, что взятие Угледара — лишь часть стратегической операции, главным объектом которой будет взятие Покровска, а дальше, конечно, Славянск, Краматорск

Виктор Баранецполковник в отставке

Эксперт также пояснил, что контроль Угледара имеет и экономическое значение.

«Если вы зайдете в район Угледара, вы увидите, какими богатствами он располагает. Там очень любопытные экономические аспекты. Это большой удар в печень промышленности Украины. (...) Мы проявили хорошее искусство, потому что брали этот Угледар больше двух лет. Здесь надо помнить про это искусство комплексного подхода к взятию», — добавил Баранец,

Это, конечно, очень мощный моральный удар

Виктор Баранецполковник в отставке

Ранее французская газета Le Figaro сообщила, что потеря Угледара стала психологическим шоком для бойцов Вооруженных сил Украины. Отмечается, что это привело к снижению морального духа солдат. По данным издания, военные стали чаще дезертировать. Тем временем в Донбассе происходят крупные сражения, в которых доминируют российские войска, говорится в материале.

«В результате получается ужасный замкнутый круг: чем больше дезертиров, тем больше у русских преимущества на фронте; чем больше украинцы отступали, тем активнее росло дезертирство», — заключают авторы статьи.

В октябре российские войска установили контроль над Угледаром в Донецкой народной республике (ДНР), бои за который шли более двух лет.

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