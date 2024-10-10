Le Figaro: потеря Угледара была психологическим шоком для бойцов ВСУ

Потеря Угледара стала психологическим шоком для бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает французская газета Le Figaro.

Отмечается, что это привело к снижению морального духа солдат. По данным издания, военные стали чаще дезертировать. Тем временем в Донбассе происходят крупные сражения, в которых доминируют российские войска, говорится в материале.

«В результате получается ужасный замкнутый круг: чем больше дезертиров, тем больше у русских преимущества на фронте; чем больше украинцы отступали, тем активнее росло дезертирство», — заключают авторы статьи.

Ранее в октябре российские войска установили контроль над Угледаром в Донецкой народной республике (ДНР), бои за который шли более двух лет.

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, комментируя случившееся, заявил об усилении обвала фронта в зоне спецоперации. По его словам, остается не так много преград для армии России для того, чтобы перейти реку Днепр и пойти на Киев.