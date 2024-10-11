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11:24, 11 октября 2024Силовые структуры

По факту стрельбы в помощника российского депутата следователи возбудили дело

СК: в Подмосковье после стрельбы в помощника депутата Госдумы возбуждено дело
Начало событий в новости Неизвестный выстрелил в помощника российского депутата в Подмосковье

Фото: Petrov Sergey/news.ru

В Подмосковье следователи возбудили уголовное дело после стрельбы неизвестного в Шерипа Алихаджиева — помощника депутата Госдумы и бывшего генерала Владимира Шаманова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Дело возбуждено по части 3 статьи 30 части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

По данным следствия, ЧП произошло 10 октября на веранде дома в деревне Лапино городского округа Одинцово. Тогда неизвестный не менее четырех раз выстрелил из огнестрельного оружия. Пострадавший получил два огнестрельных ранения. Он госпитализирован. В данный момент он в реанимации. Оружие, из которого были произведены выстрелы, пока не установлено. Сейчас следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия. Злоумышленника разыскивают.

Ранее сообщалось, что неизвестный проник на территорию дома жертвы и не менее четырех раз выстрелил через окно. Одна пуля попала в челюсть Алихаджиева, другая — в спину.

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      Анна Габай
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