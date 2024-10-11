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12:49, 11 октября 2024Россия

Под Москвой пенсионер едва не оглох после чистки ушей спичкой

В Долгопрудном 69-летний пенсионер едва не оглох после чистки ушей спичкой

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В подмосковном городе Долгопрудный 69-летний пенсионер едва не оглох после чистки ушей спичкой. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Пожилой мужчина не придал значения тому, что спичка обломилась и осталась в его ухе. Он продолжал ходить с обломком внутри, пока не развился гнойный отит. Пенсионер стал мучиться от головных болей.

Позже мужчина отправился в больницу на обследование.

«Инородное тело стало причиной гнойного воспаления в опасной близости к мозгу, которое в дальнейшем могло привести к развитию менингита и летальному исходу. Во время сложной двухчасовой операции мы удалили источник воспаления и большой массив полипов в среднем ухе и слуховом проходе, очистили и санировали гнойный очаг. Слух частично удалось восстановить», — пояснила хирург-отоларинголог Наиля Вяхирева.

Ранее подмосковные врачи удалили 80-сантиметровую опухоль у пожилой пациентки.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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