Под Москвой совершено покушение на помощника депутата Госдумы. Он работал в Чечне, а Кадыров называл его преступником

В Подмосковье неизвестный выстрелил в помощника депутата ГД Шаманова и скрылся

В Московской области совершено покушение на помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева. Инцидент произошел в четверг, 10 октября, на веранде дома пострадавшего в деревне Лапино Одинцовского городского округа.

В начале 2000-х Алихаджиев работал в Чечне, а глава республики Рамзан Кадыров называл его преступником.

Неизвестный выпустил в помощника депутата четыре пули

В момент покушения Алихаджиев находился дома один. По данным Telegram-канала «112», преступник выпустил в него четыре пули, две из которых попали в голову и поясницу жертвы. После этого пострадавший позвонил супруге, та оповестила родственников. Когда на место случившегося приехали медики скорой помощи, Алихаджиев передвигался самостоятельно и был в ясном уме.

Пострадавшего госпитализировали, ему понадобилась срочная операция. В настоящее время помощник депутата находится в реанимации.

Следственный комитет России опубликовал видео с места инцидента. На нем видно, как криминалист изучает дом Алихаджиева и достает из стены пулю.

Нападавший скрылся с места преступления, сейчас его ищут. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ и части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

Алихаджиев был ближайшим соратником Ахмата Кадырова

«112» пишет, что Шерип Алихаджиев был ближайшим соратником первого главы Чеченской Республики Ахмата Кадырова во вторую чеченскую кампанию. Затем он возглавлял администрацию Шалинского района и некоторое время занимал должность первого заместителя председателя Госсовета Чечни. Награжден Орденом Мужества.

По данным Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ» (внесен Минюстом в реестр иноагентов) сразу после гибели Ахмата Кадырова Алихаджиев уехал из Чечни в Ингушетию, а потом перебрался в Москву.

Шерип Алихаджиев Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

В августе 2007 года глава Чечни Рамзан Кадыров называл Алихаджиева преступником.

На сегодняшний день я точно знаю одного преступника из ЧР — это бывший глава Шалинского района Шерип Алихаджиев. В данное время он проходит у нас по уголовному делу, однако в то же время является заместителем председателя правительства Ингушетии

Рамзан Кадыров глава Чечни

На Шерипа Алихаджиева уже совершалось покушение — в феврале 2002 года, когда он занимал должность главы администрации Шалинского района, в его рабочем кабинете нашли самодельное взрывное устройство. Тогда он предполагал, что за попыткой теракта стоят группировки ваххабитов.

В то же время правоохранительные органы обнаружили в доме Алихаджиева большое количество оружия и боеприпасов. Было возбуждено уголовное дело по статье 222 («Незаконное приобретение и хранение оружия») УК РФ. Спустя девять месяцев, в октябре 2002-го, чиновник вместе с Ахматом Кадыровым принял участие во встрече с президентом России Владимиром Путиным.

В настоящее время о Алихаджиеве известно, что он занимает должность помощника депутата Госдумы. Некоторые СМИ пишут, что он работает с Владимиром Шамановым, однако сам парламентарий не подтвердил этот факт.