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02:11, 11 октября 2024Мир

Путин поздравил Китай с 75-летием дружбы. США разозлил дипломатический подарок президента

NetEase: США разозлились из-за подарка Путина на 75-летие дружбы с Китаем

Фото: Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин передал Китаю «дипломатический подарок» по случаю 75-летия дружбы двух стран, который разозлил власти США. Об этом сообщило агентство NetEase, ссылаясь на источники.

Российский лидер передал через министра иностранных дел Сергея Лаврова слова поддержки территориальной целостности Китая. В частности, был затронут вопрос Тайваня. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия полностью поддерживает усилия КНР сохранить единство страны.

Заявления дипломата вызвали негативную реакцию у Вашингтона, который поддерживает независимость Тайваня. В Белом доме полагают, что подобные высказывания со стороны официальных российских лиц «укрепляют позиции КНР в его стремлении усилить свое влияние в регионе».

США беспокоятся из-за сотрудничества России и Китая

Углубление взаимодействия России и Китая вызывает беспокойство у властей США, рассказал бывший постоянный представитель Кении при ООН и глава Центра международного сотрудничества Нью-Йоркского университета Мартин Кимани. Он отметил, что укрепление сотрудничества бросает вызов ослабевающему доминированию Вашингтона и его союзников.

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На фоне этого стало известно, что действующие американские власти хотят убедить Китай снизить поддержку России. Однако, по мнению СМИ, их попытки окажутся безуспешными.

В свою очередь бывший президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп призвал Вашингтон к сотрудничеству с РФ и КНР, которое станет полезным. Он отметил, что в таком случае все будут счастливы. Политик также пообещал наладить отношения с Москвой и Пекином в случае победы на выборах.

Путин заявил, что Россия и Китая прошли испытание временем

По словам президента, отношения РФ и КНР выдержали испытание временем. Он подчеркнул, что сейчас они находятся на самом высоком уровне, и выразил уверенность, что положительная тенденция будет сохраняться.

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Глава России также указал, что страны продолжают активное и эффективное сотрудничество как в региональных, так и в международных вопросах. В частности, отметил он, им удалось добиться качественного роста объемов двусторонней торговли вопреки сложившейся в мире непростой международной обстановке.

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      Марина Совина
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