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04:29, 11 октября 2024Ценности

Популярная 42-летняя актриса снялась в бикини без макияжа

42-летняя бразильская актриса Паола Оливейра снялась в бикини без макияжа

Фото: @paollaoliveirareal

Популярная бразильская актриса Паола Оливейра снялась в купальнике без косметики на лице. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 37,2 миллиона подписчиков.

42-летняя звезда сериалов предстала перед камерой в белом топе от бикини из рельефной ткани. Также она уложила волосы в гладкий пучок и отказалась от макияжа, продемонстрировав естественную внешность.

Рядом с артисткой позировал ее 43-летний возлюбленный — известный певец Диогу Ногейра.

Ранее американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон снялась без макияжа для обложки журнала Glamour.

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      Карина Черных
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