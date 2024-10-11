Премьер Италии назвала сроки проведения конференции по Украине

Мелони: конференция по восстановлению Украины пройдет в Италии в июле 2025 года

Конференция по восстановлению Украины пройдет 10-11 июля 2025 года в Италии. Об этом по итогам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, передает РИА Новости.

«Взгляд на будущее мира и процветания также означает стремление к восстановлению, и я рада объявить, что Ukraine Recovery Conference [Конференция по восстановлению Украины] пройдет в Риме 10 и 11 июля 2025 года: это событие, которым мы очень дорожим и над чем мы работаем уже некоторое время», — сказала она.

Мелони также отметила, что она и Зеленский согласились с необходимостью привлечения к данному мероприятию международных игроков, которые будут способны убедить Россию начать переговоры. Премьер добавила, что Запад продолжит реагировать на военные усилия России «твердо, прямо или косвенно».

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига провел переговоры со словацким коллегой Юраем Бланаром и предложил республике взять патронат над одним из украинских регионов в контексте восстановления. Сибига подчеркнул, что Киев надеется на присоединение Словакии к декларации «Группы семи» относительно поддержки Украины.