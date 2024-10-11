Путин подтвердил желание встретиться с Эрдоганом

Во время визита в Ашхабад Путин заявил, что ждет встречи с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин встретился в Ашхабаде со спикером парламента Турции Нуманом Куртулмушем и заявил, что ждет встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на предстоящем саммите БРИКС. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Путин сказал, что уже буквально через неделю ждет двустороннюю встречу с президентом Эрдоганом в Казани», — сказал представитель Кремля.

Ранее Путин встретился в Ашхабаде со своим иранским коллегой Пезешкианом. Переговоры стали первой личной встречей двух лидеров с тех пор, как иранский президент вступил в должность. До этого они провели разговор по телефону.