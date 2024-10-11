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13:12, 11 октября 2024Мир

Путин подтвердил желание встретиться с Эрдоганом

Во время визита в Ашхабад Путин заявил, что ждет встречи с Эрдоганом

Фото: Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин встретился в Ашхабаде со спикером парламента Турции Нуманом Куртулмушем и заявил, что ждет встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на предстоящем саммите БРИКС. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Путин сказал, что уже буквально через неделю ждет двустороннюю встречу с президентом Эрдоганом в Казани», — сказал представитель Кремля.

Ранее Путин встретился в Ашхабаде со своим иранским коллегой Пезешкианом. Переговоры стали первой личной встречей двух лидеров с тех пор, как иранский президент вступил в должность. До этого они провели разговор по телефону.

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      Виктория Кондратьева
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