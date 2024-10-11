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16:03, 11 октября 2024Путешествия

Россияне стали реже бронировать туры за рубеж

Туроператоры заявили о снижении спроса на туры за рубеж из-за ослабления рубля

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Российские туристы стали реже бронировать туры за рубеж, спрос на них снизился за последние недели из-за ослабления курса рубля к мировым валютам. Об этом заявили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные туроператоров.

«Некоторое замедление спроса по этой причине в первую очередь отражается на относительно дешевых турах, например, на Шри-Ланку, в Таиланд и Турцию», — сообщил генеральный директор компании «Арт Тур» Дмитрий Арутюнов.

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При этом, по словам эксперта, существует большой риск, что дальше курс продолжит расти. Поэтому путешественникам лучше уже сейчас вносить предоплату за путевки, в особенности за новогодние, чтобы не зависеть от дальнейших колебаний, считает Арутюнов.

Ранее российским туристам стал доступен отдых в Сочи в октябре со скидками до 50 процентов. Гендиректор компании «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов заявил, что если летом бронирование номера в отеле на главном отечественном курорте богачей обходится в 20–30 тысяч рублей, то в октябре этот же номер можно снять всего за 7–10 тысяч рублей.

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      Фариза Бацазова
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