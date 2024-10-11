Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Босния и Герцеговина
Сегодня
21:45 (Мск)
Германия
Лига наций УЕФА|Лига А. Группа 3. 3-й тур
Украина
Сегодня
21:45 (Мск)
Грузия
Лига наций УЕФА|Лига В. Группа 1. 3-й тур
Венгрия
Сегодня
21:45 (Мск)
Нидерланды
Лига наций УЕФА|Лига А. Группа 3. 3-й тур
Каролина Харрикейнз
Завтра
02:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ — регулярный чемпионат
Виннипег Джетс
Завтра
03:00 (Мск)
Чикаго Блэкхоукс
НХЛ — регулярный чемпионат
Ванкувер Кэнакс
Завтра
05:00 (Мск)
Филадельфия Флайерз
НХЛ — регулярный чемпионат
09:35, 11 октября 2024Спорт

Российский хоккеист забросил шайбу в дебютном матче в НХЛ

Российский хоккеист Максим Цыплаков забросил шайбу в дебютном матче в НХЛ

Фото: Matt Slocum / AP

Российский форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Цыплаков забросил шайбу в дебютном матче в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Нападающий отличился в третьем периоде домашней встречи регулярного чемпионата против «Юты». Игра прошла в ночь на пятницу, 11 октября.

После шайбы Цыплакова «Айлендерс» повели со счетом 4:3, затем гости восстановили равенство, а в овертайме забросили победную шайбу. В составе победителей двумя голевыми передачами отметился российский защитник Максим Сергачев.

26-летний Цыплаков подписал однолетний контракт новичка с «Айлендерс» в мае этого года. До этого он на протяжении семи лет выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за московский «Спартак».

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе объяснили внезапную готовность Зеленского к переговорам с Россией

      Майк Тайсон сделал прогноз на бой Бивола с Бетербиевым

      Россияне жестоко избили водителя реанимобиля за проезд по «чужой дороге»

      Лавров фразой «нам неинтересно» описал реакцию Москвы на анонс нового «саммита мира»

      Госсекретарь США рассказал о контактах с Лавровым на полях Восточноазиатского саммита

      Стало известно об отходе ВСУ с позиций на окраине Часова Яра

      Дочь Брук Шилдс попросила мать надеть мини-юбку на родительские выходные в колледже

      Лавров заявил об озабоченности ремилитаризацией Японии

      Лавров рассказал о потенциальной опасности ударов по ядерным объектам Ирана

      Премьер Грузии назвал закон об иноагентах законом о прозрачности революции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше