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10:59, 11 октября 2024Мир

Скончался старший представитель семьи Кеннеди

Вдова американского сенатора Роберта Кеннеди умерла в возрасте 96 лет

Фото: Jason Reed / Reuters

Вдова американского сенатора и генпрокурора Роберта Кеннеди и мать бывшего независимого кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего Этель скончалась 10 октября 2024 года. Об этом стало известно из заявления посланника по экономическим отношениям в Северной Ирландии Джо Кеннеди III, опубликованного в социальной сети X.

«С сердцами, полными любви, мы объявляем о кончине нашей замечательной бабушки Этель Кеннеди. Она скончалась (...) от осложнений, связанных с инсультом», — написал он.

Этель Кеннеди была старшим представителем семьи Кеннеди. На момент смерти ей было 96 лет. Она занималась общественной деятельностью, в частности, активно выступала в защиту прав человека.

Ранее Кеннеди-младший заявил, что победа на выборах вице-президента Камалы Харрис грозит стране ужесточением цензуры и борьбой со свободой слова. По его словам, демократы обещают подвергнуть цензуре дезинформацию, что даст американцам понять, что свобода слова — это привилегия, а не право.

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