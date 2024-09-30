Кеннеди-младший сообщил о последствиях победы Харрис

Кеннеди-младший: победа Камалы Харрис на выборах грозит США ужесточением цензуры

Бывший участник президентской гонки в США Роберт Кеннеди-младший заявил, что победа на выборах вице-президента Камалы Харрис грозит стране ужесточением цензуры и борьбой со свободой слова. Об этом сообщает ТАСС.

Политик заявил, что демократы обещают подвергнуть цензуре дезинформацию. По его словам, они «открыто дают понять, что свобода слова — это привилегия, а не право». Кеннеди-младший считает, что Соединенным Штатам нужен лидер, который защищал бы свободу слова и конституционные права граждан.

Ранее Кеннеди-младший заявил, что кандидат на пост президента от Республиканской партии Дональд Трамп донес до всего мира угрозу ядерной войны с Россией. Он также добавил, что политика президента США Джо Байдена является «рецептом ядерного уничтожения» мира.

29 сентября Трамп сказал, что его соперница, кандидат в президенты от Демократической партии родилась умственно отсталой.