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03:00, 30 сентября 2024Мир

Кеннеди-младший сообщил о последствиях победы Харрис

Кеннеди-младший: победа Камалы Харрис на выборах грозит США ужесточением цензуры
Роберт Кеннеди-младший

Роберт Кеннеди-младший. Фото: Brian Snyder / Reuters

Бывший участник президентской гонки в США Роберт Кеннеди-младший заявил, что победа на выборах вице-президента Камалы Харрис грозит стране ужесточением цензуры и борьбой со свободой слова. Об этом сообщает ТАСС.

Политик заявил, что демократы обещают подвергнуть цензуре дезинформацию. По его словам, они «открыто дают понять, что свобода слова — это привилегия, а не право». Кеннеди-младший считает, что Соединенным Штатам нужен лидер, который защищал бы свободу слова и конституционные права граждан.

Ранее Кеннеди-младший заявил, что кандидат на пост президента от Республиканской партии Дональд Трамп донес до всего мира угрозу ядерной войны с Россией. Он также добавил, что политика президента США Джо Байдена является «рецептом ядерного уничтожения» мира.

29 сентября Трамп сказал, что его соперница, кандидат в президенты от Демократической партии родилась умственно отсталой.

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      Марина Совина
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