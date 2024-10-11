Турция ввела пошлины на один российский товар

Минторговли Турции: введены антидемпинговые пошлины на импорт российской стали

Власти Турции прибегли к антидемпинговым пошлинам на импорт горячекатаной плоской стали из России, Китая, Индии и Японии. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на министерство торговли Турции.

Принятое решение обосновали стремлением защитить интересы местной промышленности и производителей.

Дополнительные тарифы затронут импорт стали Магнитогорского металлургического комбината (6,1 процента), ООО Новолипецкая сталь (6,1 процента), ПАО «Северсталь» (9 процентов) и других. На японских экспортеров наложили антидемпинговую пошлину в девять процентов. А самые крупные коснулись китайских поставщиков. В их случае речь идет о 15,42-43,3 процента.

Ранее сообщалось о резком росте импорта российского необработанного алюминия в Европейский союз. Объемы экспорта выросли на 66 процентов в месячном выражении, до 26 253 тонн. В денежном выражении они увеличились на 63 процента.